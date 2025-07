Zu Hideo Kojimas Horror-Projekt OD gibt es beruhigende Nachrichten für fürchtende Fans

Microsoft hat in dieser Woche über 9.000 Mitarbeitende entlassen, darunter viele Menschen aus dem Bereich Games. Im Zuge dieser Umstrukturierungen wurden auch zahlreiche Projekte eingestellt und auch vor großen Namen schreckte man dabei nicht zurück.

Everwild von Rare, das „Perfect Dark“-Reboot von The Initiative und mutmaßlich auch das neue Spiel von DOOM-Schöpfer John Romero sind wohl nur die Spitze des Eisbergs. Kojima-Fans erinnerten sich in den letzten Stunden vielleicht daran, dass auch Kojima Productions mit Xbox-Geld ein Spiel entwickelt.

Das im Dezember 2023 bei The Game Awards als Xbox-exklusiv enthüllte OD befindet sich aber weiterhin in Entwicklung. „Ich habe im Internet Spekulationen gelesen, dass dieses Spiel möglicherweise auch von den Kürzungen betroffen ist, aber laut unseren Quellen ist das nicht der Fall. Zumindest vorerst“, schreibt der in Microsoft-Themen gut informierte Jez Corden von Windows Central.

Nachdem Kojima vor vielen Jahren mit P.T. bei Konami schon ein anderes Horror-Projekt zurücklassen musste, wären schlechte Nachrichten zu OD auch besonders tragisch. OD sein experimentellster Titel seit der Advance-Vampirjagd Boktai werden, sagte Kojima einst. Wir sind gespannt.

Bildmaterial: OD, Xbox Game Studios Kojima Productions