Hideo Kojimas OD soll sein experimentellster Titel seit der Advance-Vampirjagd Boktai werden

Seit Beginn seiner Karriere ist Hideo Kojima dafür bekannt, einige ziemlich einzigartige Spiele zu entwickeln, von seltsamen Momenten in Metal Gear Solid, in denen er die vierte Wand durchbricht, bis hin zu Death Stranding, mit dem er das „Strand“-Genre erfand. Ob die Mechaniken des Spiels nun die Bezeichnung neues Genres rechtfertigen, sei mal dahingestellt. Zweifelsohne aber war Death Stranding eigen.

Wenn es aber nach Kojima geht, hält er einen anderen Titel aus seinem Portfolio für seine experimentellste Arbeit, wie er in einem Tweet beschreibt: „Für mich war das experimentellste Spiel ‚Vampire außerhalb des Hauses besiegen‘, indem man das tatsächliche Sonnenlicht um einen herum nutzte.“

Die Rede ist natürlich von Boktai: The Sun is in your Hand. Der „Game Boy Advance“-Titel setzte auf ein besonderes Spielmodul samt Lichtsensor, mit dem SpielerInnen das tatsächliche Sonnenlicht nutzten, um ihre Waffen im Spiel aufzuladen und so Vampiren zu trotzen.

Ein Konzept, für das Kojima kämpfen musste, wie er erklärt: „Es stieß bei der Belegschaft und innerhalb des Unternehmens auf heftigen Widerstand. In diesem Sinne ist ‚OD‘ genauso anders.“ Scheint also, als dürften wir uns für Kojimas Gruselprojekt OD auf ähnlich experimentelle Mechaniken einstellen dürfen.

Das Projekt entsteht in Kooperation mit Xbox, für das sich Kojima nicht zuletzt von Regisseur Jordan Peele unter die Arme greifen lässt.

