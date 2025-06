Hoffnung für „Deus Ex“-Fans: PS2-Klassiker ist zurück und lässt Fans auf ein Revival hoffen

Schon kurz vor dem Monatswechsel hatte Sony die neuen „Essential“-Games für PlayStation Plus vorgestellt – und Bonus-Games anlässlich der Days of Play 2025. Bei der State of Play zog man die Ankündigung der neuen Klassiker-Spiele für Premium-Abonnenten vor, die normalerweise für die Monatsmitte vorgesehen ist.

So kündigte man an, dass der PS2-Klassiker Deus Ex am 17. Juni und die PlayStation-Spiele Twisted Metal III und Twisted Metal 4 am 15. Juli dem Klassikerkatalog hinzugefügt werden. Außerdem gab es einen Ausblick auf den Sommer. Dann möchte man Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis im Klassikerkatalog zugänglich machen.

Über Deus Ex dürften sich Fans der Serie besonders freuen. Nach dem Kauf von Eidos Montréal durch die Embracer Group war es ruhig um die Marke geworden. Noch ruhiger wurde es, als 2024 bekannt wurde, dass wohl ein neues „Deus Ex“ eingestampft wurde. Hoffnung für den Fortbestand gibt es trotzdem.

Ebenfalls bei der State of Play kündigte Eidos Montréal nämlich Thief VR an. Die Thief-Serie hat einen ganz ähnlichen Weg bestritten. Gut möglich, dass auch Deus Ex in irgendeiner Form zurückkommt. Embracer hatte nach der Übernahme erklärt, die Eidos-Marken hätten „großes Potenzial“. Vielleicht ist der Start des Klassikers bei PlayStation Plus ein Weckruf?

Die Updates für den Klassikerkatalog werden oft kritisiert – weniger für ihre Auswahl, als vielmehr für den Umfang. Viele Fans finden, Sony sollte mehr Klassiker anbieten. Auch, weil sie das Alleinstellungsmerkmal der Abostufe „Premium“ sind. Wie zufrieden seid ihr mit den neuen Klassikern?

Bildmaterial: Deus Ex: Human Revolution, Eidos Montreal, Embracer Group