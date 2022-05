Embracer Group kauft Crystal Dynamics und etliche Square-Enix-Marken, darunter Tomb Raider

Die Embracer Group hat eine Vereinbarung über den Kauf von Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal und vor allem auch einen Katalog von Marken erzielt. Zu diesen Marken gehören Tomb Raider, Deus Ex, Thief; Legacy of Kain und weitere 50 IPs. Der Kaufpreis ist bei 300 Millionen US-Dollar veranschlagt.

„Wir freuen uns sehr, diese Studios in der Embracer Group willkommen zu heißen. Wir erkennen die fantasischen Marken, die erstklassigen kreativen Talente und die herausragenden Leistungen an, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder unter Beweis gestellt wurden“, sagt Lars Wingefors, Mitbegründer und Group CEO der Embracer Group.

„Es war ein großes Vergnügen, die Führungsteams zu treffen und zukünftige Pläne zu besprechen, wie sie ihre Ambitionen verwirklichen und ein wichtiger Teil von Embracer werden können“, so Wingefors weiter.

Die Unternehmensgruppe Embracer Group gehört zu den inzwischen größten dieser Art und kaufte in den letzten Jahren unter anderen Koch Media, Gearbox Entertainment oder die Tarsier Studios.

Analyst Daniel Ahmad nennt die Übernahme einen „steal“. Es sei keine Überraschung, dass Square Enix seine Studios verkauft. Man sei schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem Abnehmer für die westlichen Studios. „Die Überraschung ist der Preis“, so Ahmad.

Square Enix begründet den Verkauf mit Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld. „Darüber hinaus ermöglicht die Transaktion den Start neuer Geschäftsbereiche durch Investitionen in Bereiche wie Blockchain, KI und Cloud“, heißt es weiter.

Der Schritt basiere auf der Politik der Optimierung der Geschäftsstruktur, die das Unternehmen im Rahmen der am 13. Mai 2021 vorgestellten mittelfristigen Geschäftsstrategie angekündigt habe. Die Übersee-Studios von Square Enix würden weiterhin an Marken wie Just Cause, Outriders und Life is Strange arbeiten.

Bildmaterial: Shadow of the Tomb Raider, Square Enix, Eidos Montreal, Crystal Dynamics