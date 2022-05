Remaster und Remakes: Embracer sieht „großes Potenzial“ in Tomb Raider, Legacy of Kain und Co.

Die Embracer Group hat sich Deus Ex und Tomb Raider unter den Nagel gerissen. Während viele Fans glauben, dass Tomb Raider auch bei Square Enix ein ganz gutes zu Hause hatte – immerhin war die modere Trilogie recht gelungen – gibt es auch andere Meinungen. Tomb Raider wäre bei der Embracer Group besser aufgehoben.

So oder so – auf jeden Fall hat man einiges vor mit Lara Croft. Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Embracer Group hervorgeht, würde man großes Potenzial in der Marke sehen. Dass bei Crystal Dynamics ein neues Tomb Raider entsteht, war bereits vor der Übernahme bekannt.

Die Entwicklung dieses Potenzials soll sich aber „nicht nur in Fortsetzungen, sondern auch in Remakes, Remasters, Spinoffs sowie Transmedia-Projekten innerhalb der Gruppe“ zeigen. Das gilt übrigens nicht nur für Tomb Raider. Die Embracer Group nennt in diesem Atemzug auch „Deux Ex, Thief, Legacy of Kain und andere Marken“.

Bildmaterial: Rise of the Tomb Raider, Square Enix