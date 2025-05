PlayStation Plus mit Bomb Rush Cyberfunk und anlässlich der Days of Play mit Bonus-Games

Kurz vor dem Ende des Monats wirft Sony wie immer einen Blick auf die kommenden „Essential“-Games bei PlayStation Plus im neuen Monat. Und weil man gleichzeitig auch die Days of Play 2025 ankündigt, fällt der Beitrag heute ein wenig ausführlicher aus.

Den Anfang machen aber die „monatlichen Spiele“ für den Juni. Alle PlayStation-Plus-Abonnenten dürfen sich ab dem 3. Juni auf NBA 2K25 (PS4, PS5) sowie Alone in the Dark (PS5) und Bomb Rush Cyberfunk (PS4, PS5) freuen. Als Bonus gibt es schon ab morgen Destiny 2: The Final Shape.

Besonders auf das Action-Adventure aus dem Hause Team Reptile dürften sich viele PlayStation-Fans freuen. Bomb Rush Cyberfunk kommt in Cel-Shading-Optik daher und zieht heftige Inspiration aus Jet Set Radio und auch Komponist Hideki Naganuma ist mit dabei.

Die diesjährigen Days of Play feiert man mit Bonustiteln für den Spielekatalog und den Klassikerkatalog. Diese Games werden zusätzlich zum regulären (noch bekanntzugebenden) Update im Juni verteilt. Im Spielekatalog werden verfügbar:

Another Crab’s Treasure | PS5 (ab 29. Mai)

Skull and Bones | PS5 (ab 2. Juni)

Destiny 2: Legacy Collection | PS5, PS4 (ab 4. Juni)

GTA III The Definitive Edition| PS4, PS5 (ab 10. Juni)

Darüber hinaus gibt es im Klassikerkatalog für alle Premium-Abonnenten ab dem 5. Juni auch noch Myst und Riven. Ebenfalls exklusiv für Premium-Kunden sind zwei neue Spieltestversionen mit Kingdom Come: Deliverance II und Sid Meier’s Civilization VII.

Im Rahmen der Days of Play wird es in den nächsten beiden Wochen zahlreiche Rabatte im PlayStation Store und im Handel geben. Allen voran wird die PS5 günstiger, nachdem sie ja zuletzt immer teurer geworden ist. 399,99 Euro soll die Digital Edition im Handel kosten und 449,99 Euro die Edition mit Laufwerk. Auch PlayStation Plus ist wie immer reduziert.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Bomb Rush Cyberfunk, Team Reptile