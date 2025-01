Hätte sich dem Trend widersetzt: Ex-PlayStation-Chef Shuhei Yoshida kritisiert Live-Service-Fokus

Die im Laufe des Jahres 2024 veröffentlichten Live-Service-Titel von Sony machten eine durchwachsene Figur an den Kassen. Während sich Helldivers 2 zum schnellsten verkauften PlayStation-Studios-Spiel aller Zeiten mauserte, gestaltete sich die Veröffentlichung von Concord von Firewalk Studios als absolutes Desaster für das Unternehmen.

Das Live-Service-Modell ist in den letzten Jahren immer üblicher geworden, obwohl sich immer mehr SpielerInnen angesichts der ständigen Updates und Ergänzungen ausgelaugt zeigen. Jetzt äußert sich eine bekannte Persönlichkeit aus der PlayStation-Geschichte zu diesem Thema.

In einem kürzlichen Chat mit Kinda Funny Games erklärte Yoshida, dass das Live-Service-Modell riskant sei und dass er versuchen würde, Sonys Fokus auf das Genre zurückzudrängen, wenn er der aktuelle CEO Hermen Hulst wäre.

„Ich bin sicher, sie wussten, dass es riskant war. Die Chance, dass ein Spiel in diesem hart umkämpften Genre erfolgreich wird, ist gering“, so Yoshida. „Helldivers 2 war so erfolgreich. Das hat niemand erwartet. In dieser Branche kann man Erfolg also nicht planen. Wenn ich an Hermens Stelle wäre, hätte ich wahrscheinlich versucht, mich dieser Richtung zu widersetzen.“ Er scherzt: „Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie mich aus dem First-Party-Programm entfernt haben!“

Diesen Monat berichtete Brancheninsider Jason Schreier, dass PlayStation zwei Live-Service-Spiele abgesagt habe, darunter ein noch nicht angekündigtes Actionspiel von „Days Gone“-Entwickler Bend Studio. Bei dem anderen abgesagten Projekt soll es sich um ein Live-Service-Spiel im „God of War“-Universum gehandelt haben, das von Bluepoint Games entwickelt wurde. Es ist unklar, ob Sony sich auch in Zukunft stark für Live-Service-Spiele einsetzen wird, obwohl das Unternehmen schon in der Vergangenheit mehrere andere Projekte gecancelt hat, darunter einen Twisted-Metal-Ableger und The Last of Us Online.

via GameRant, Bildmaterial: Concord, Sony, Firewalk Studios