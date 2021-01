ICO-Entwickler genDesign zeigt wohl erstes Artwork zum neuen Spiel

Fumito Ueda ist bekannt als der Macher von ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Alles Spiele, welche durch einen sehr eigenen Stil viele Herzen für sich gewinnen konnten und neben Ueda auch eng mit Sony verbunden waren. So ist The Last Guardian auch Teil der PlayStation Plus Collection für PlayStation 5. Inzwischen ist Ueda unabhängig mit seinem Studio genDesign und arbeitet seit Längerem an einem neuen Projekt, welches im März 2018 bereits angedeutet wurde.

Im März 2020 wurde dann konkreter, wie die Veröffentlichung des noch namenlosen Spiels ablaufen wird. Epic Games kündigte nämlich an, der Publisher zu sein. Damit ist auch klar, dass Sony diesmal nicht mitmischen wird. Nun teilte genDesign auf der offiziellen Webseite einen Neujahrswunsch, welcher je ein Bild zu ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian zeigt – und ganz rechts ein Bild, welches wohl auf das nächste Spiel von Ueda hindeutet. Viel erkennt man noch nicht, stilistisch kann man aber bereits einige Parallelen erkennen.

Freut ihr euch auf das neue Projekt von Fumito Ueda? Vielleicht gibt es in diesem Jahr die offizielle Ankündigung.

Bildmaterial: genDesign