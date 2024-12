Astro Bot sorgt für den einzigen „Auftritt“ von Nintendo bei The Game Awards 2024

Astro Bot ist das „Spiel des Jahres“ 2024 – The Game Awards 2024 sind Geschichte und der Platformer setzte sich gegen Blockbuster wie Final Fantasy VII Rebirth und Elden Ring: Shadow of the Erdtree durch.

Team-Asobi-Chef Nicolas Doucet war sichtlich überrascht und kämpfte mit den Tränen. Seine gesamte emotionale Rede über hatte er feuchte Augen. Und in den Momenten des Triumphs dankte er ausgiebig einer Firma, die mit Astro Bot eigentlich nicht viel zu tun hat: Nintendo.

Doucet spielt zunächst darauf an, wie sehr Team Asobi dafür gefeiert wurde, überhaupt einen Platformer entwickelt zu haben. Das Spiel sei großartig, nostalgisch und gleichzeitig frisch. „Aber lasst uns nicht vergessen, dass es sogar vor PlayStation einige Leute gab, die Platformer entwickelt haben. Ich erinnere mich an Weihnachten 1989, als ich noch ein Kind war. Ich bekam eine graue Box und es war ein Spiel drin, es hieß Super Mario Bros. und es war fantastisch“, so Doucet.

„Wir sind in Japan, wir sind in Tokyo, sie sind in Kyoto, aber ich will dieser Firma Tribut zollen.“ Er meint Nintendo. Die Firma habe Platformer immer wieder innoviert, konsistent eine hohe Qualität gehalten. „Und uns inspiriert, dieses Spiel zu machen“, so Doucet, der sich schließlich darüber amüsiert, die Firma nicht namentlich genannt zu haben. Immerhin ist Team Asobi ein Sony-Studio und Astro Bot ein PS5-Exklusivspiel.

Doucet sorgte damit für den einzigen „Auftritt“ von Nintendo bei The Game Awards. Die Japaner blieben der Show fast schon traditionell fern. Gleichwohl: Viel hat man ja derzeit auch nicht zu zeigen.

Übrigens: Als hätte Team Asobi es geahnt, dürft ihr den heutigen Award mitfeiern. In der Nacht veröffentlichte man den DLC „Wunderwinterland“ zu Astro Bot. Er beschert euch ein neues Level und neue Spezial-Bots. Viel Spaß und herzlichen Glückwunsch, Team Asobi!

via Ethan Gach, Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo