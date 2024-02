Tifa in Tekken 8: Das hält Final-Fantasy-Producer Yoshinori Kitase von der Idee

Bei der Taipei Game Show stellte Bandai Namco sowohl Tekken 8 als auch Final Fantasy VII Rebirth aus. Publisher gehen gelegentlich solche Partnerschaften ein, um auf diese Weise Ressourcen zu sparen. Diese Partnerschaft führte dazu, dass beide Spiele auf einem Foto zu sehen war. Auch Katsuhiro Harada fand das ein wenig amüsant.

In der Folge forderten viele Fans, was offensichtlich ist. Tifa aus Final Fantasy müsse in Tekken 8 sein! Harada hat bereits erklärt, was er davon hält. Eurogamer fragte Final-Fantasy-Serienproducer Yoshinori Kitase, wie die Aussichten sind. Zur Erinnerung: Noctis aus Final Fantasy XV war ein DLC-Charakter in Tekken 7.

„Wir haben in den sozialen Medien gesehen, dass die Fans von der Idee sehr angetan sind und es ist schön zu sehen, dass sie sich für die Figur begeistern“, sagt Kitase. „Das ist wahrscheinlich alles, was ich dazu sagen kann.“ Die Hoffnung lebt also, zumal Harada betonte, dass der DLC-Fahrplan noch nicht komplett ausgearbeitet ist.

Bevor Tifa in Tekken 8 erscheint, wird Final Fantasy VII Rebirth erstmal erscheinen:

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

