Die amüsante Marketing-Kampagne zu Zelda: Echoes of Wisdom trägt jetzt auch hier Früchte

Ihr habt euch hoffentlich schon einige Platin-Punkte bei My Nintendo angespart? Kurz vor Weihnachten gibt sich Nintendo nämlich nochmal richtig großzügig, was die Gratis-Prämien angeht. Gleich drei neue Prämien sind jetzt verfügbar.

Zunächst könnt ihr euch eine Tragetasche mit einem „Wanted“-Poster* mit einem wunderschönen Zelda-Antlitz zu Zelda: Echoes of Wisdom sichern. Ihr kennt die Poster vielleicht schon, wenn ihr aufmerksam Zelda: Echoes of Wisdom gespielt habt.

In Japan gab es sie gar als echte Poster, eine clevere Marketing-Idee um den Launch des Spiels herum. Kurz darauf tauchte die Totebag schon in den USA auf. Jetzt seid ihr für 600 Platin-Punkte auch dabei und könnt dabei helfen, die Suchbotschaft zu verbreiten.

„Präsentiere mit dieser praktischen Tragetasche deine Verbundenheit mit Prinzessin Zelda. Diese Tasche, die robust genug ist, dich auf deinen alltäglichen Abenteuern und Shoppingtouren zu begleiten, eignet sich ebenso zum Transport von Freizeituntensilien oder Erfrischungen aller Art“, verspricht Nintendo.

Darüber hinaus könnt ihr euch mal wieder Material zum Verpacken eurer Weihnachtsgeschenke besorgen. Geschenkband zu „Super Mario“ und „Animal Crossing“ gibt es* für jeweils 350 Platin-Punkte. Alle Produkte sind lagernd, also könnt ihr die anfallenden Versandkosten von 2,99 Euro auch per PayPal bezahlen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo, My Nintendo