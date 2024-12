Das Team hinter Silent Hill 2 arbeitet an weiterem Projekt neben Cronos: The New Dawn

Spätestens seit der Veröffentlichung des Remakes von Silent Hill 2 genießt das polnische Bloober Team ein ganz neues Image. Vor der ausgezeichneten Neuauflage hatten die Spiele von Bloober Team eine eher dürftige Erfolgsbilanz bei den Kritikern. Titel wie The Medium, Blair Witch, Layers of Fear usw. erhielten nur mittelmäßige Bewertungen.

Nun scheint die Branche aber ganz gespannt, was sich Bloober als Nächstes vornimmt. Bekannt ist bereits, dass mit Cronos: The New Dawn ein Zeitreise-Horror-Spiel in der Mache ist, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Die polnische Spieleschmiede hat aber noch ein weiteres Eisen im Feuer, wie Wojciech Piejko in einem aktuellen Interview mit MP1ST bestätigte.

Demnach verfüge das Studio über zwei unabhängige Produktionsteams, von denen eines mitten in der Entwicklung von Cronos: The New Dawn steckt und das andere seinen Fokus nach dem „Silent Hill 2“-Remake auf ein neues Projekt verlagert hat.

Auf allzu baldige News zum Projekt solltet ihr aber nicht hoffen. Wie Piejko ausführt, stecke das noch unangekündigte Projekt erst in der Pre-Produktionsphase. Es dürfte also noch einige Jahre dauern, ehe wir mit dem nächsten Spiel des „Silent Hill 2“-Teams rechnen dürfen.

via GameRant, Bildmaterial: Cronos: The New Dawn, Bloober Team