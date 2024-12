Die Sonau-Teile aus dem Gashapon-Automat bei Nintendo könnt ihr jetzt auch kaufen

Nintendo hat nun offizielle Bilder zu den magnetischen Sonau-Teilen veröffentlicht, die als Gashapon-Artikel jetzt im Nintendo Tokyo Store erhältlich sind – wir berichteten bereits. Diese Miniaturen von Sonau-Teilen aus Zelda: Tears of the Kingdom sorgen bei Fans für Begeisterung.

Die Kollektion umfasst sechs Sonau-Teile aus dem Spiel, die mit viel Liebe zum Detail als Miniaturmodelle gestaltet wurden. Dazu gehören: Sonau-Lüfter, Rakete, Tragbarer Kochtopf, Großes Rad, Flammenwerfer und der Schockwerfer.

Jedes Modell ist mit einem Magnetpad ausgestattet, sodass sie an metallischen Oberflächen haften können – ganz ohne Ultrahand-Fähigkeit von Link! Die transluzenten Kapseln, in denen die Geräte ausgeliefert werden, sind an die echten Gacha-Kapseln im Spiel angelehnt, was den Sammlereffekt verstärkt.

Wie funktioniert der Kauf?

Die Kapseln sind jetzt im Nintendo Tokyo Store erhältlich und kosten 600 Yen, etwa 4 Euro. Die Limitierung ist streng: Pro Durchgang dürfen nur zwei Kapseln gezogen werden, danach muss man sich erneut anstellen.

Für SammlerInnen außerhalb Japans gibt es aber gute Nachrichten. Dank Meccha-Japan* sind die Sonau-Teile nun auch international erhältlich. Angesichts der derzeitigen Zugänglichkeit und Verfügbarkeit selbst auf dem Heimatmarkt hat das natürlich seinen Preis. 15,90 Euro ruft der Händler derzeit für ein einziges Teil auf.

Es gibt aber noch mehr gute Nachrichten. Die Famitsu berichtet, dass Nintendo im Frühjahr 2025 einen regulären Verkauf plant. Unklar jedoch, ob dieser über die lokalen Nintendo Stores hinausgehen wird. Die Sonau-Teile in den Kapseln im Gashapon-Automat sind demnach nur Vorverkaufsartikel.

Bildmaterial: Nintendo