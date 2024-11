Die besten Gaming-Angebote schon Tage vor dem Black Friday – der Handel prescht voraus

Ja, ist denn schon Black Friday? Eigentlich noch nicht. Aber gute Angebote gibt es heute trotzdem schon. Der Handel feiert schon die Tage vor dem Black Friday kräftig. Die Hoffnung dahinter: Ihr gebt euer Geld jetzt schon aus. Scrollt direkt runter für unsere Übersicht!

Und es fällt hier und da gar nicht so einfach, zu widerstehen. So gibt es das gerade erst veröffentlichte Metaphor ReFantazio, das gestern als „Game of the Year“ für The Game Awards 2024 nominiert wurde, schon für 42,99 Euro. Auch das ebenso neue Sonic X Shadow Generations steht schon bei 34,99 Euro.

Noch attraktiver: Final Fantasy XVI geht auf 14,99 Euro herunter und Final Fantasy VII Rebirth, siebenfach bei The Game Awards 2024 nominiert, gibt es schon für 34,99 Euro. Für Final Fantasy XVI sind inzwischen alle DLC-Erweiterungen erschienen. Wann Final Fantasy VII Rebirth allerdings mit dem dritten Remake-Teil fortgesetzt wird, steht noch in den Sternen.

Wer bis dahin noch ein paar Spielstunden mehr braucht, kann sich Persona 3 Reload heute für 26,99 Euro mitnehmen oder Persona 5 Tactica ab 18,99 Euro. Auch nicht schlecht: Sea of Stars für 24,99 Euro – gerade erst hat das Indie-RPG ein großes Gratis-Update, u. a. mit Koop-Modus, erhalten.

Die meisten Angebote gehen zurück auf den Start der Black Week bei Media Markt* und Saturn. Amazon hat hier und da gekontert. Beispielsweise bei Horizon Zero Dawn Remastered, das es jetzt schon für 34,99 Euro gibt. Kürzlich mussten wir berichten, dass die Neuauflage offenbar kaum jemanden interessiert. Jetzt vielleicht?

