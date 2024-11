Final Fantasy VII: Macher über das Luftschiff im letzten Remake-Teil und Konzepte der Remake-Reihe

Keine Chance: Wenn Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase irgendwo auftreten, dann geht es auch um den dritten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Das war auch bei der koreanischen G-STAR 2024 so, wo die beiden ein Panel zum Thema „FINAL FANTASY VII The challenges of Creating a Timeless Game and Its Remake Project“ sprachen.

Dabei ging es einmal mehr darum, wie wichtig das Luftschiff für den dritten Teil der Remake-Trilogie wird. Aufgrund der Einführung des Luftschiffs müsse die Welt aus einer höheren Perspektive erlebt werden können.

Hamaguchi versprach dabei: „Wir werden beim Luftschiff-System nicht mogeln, sondern die Herausforderung direkt annehmen, damit es frei über die gesamte Spielkarte fliegen kann.“

Hamaguchi und Kitase erklärten erneut, dass die Arbeiten am Szenario für den dritten Teil abgeschlossen seien, dass das Konzept fest stehe und das Entwicklungsteam mit der Arbeit begonnen habe. Vor einigen Wochen hatte Motomu Toriyama erklärt, bis zum ersten Geburtstag von Ever Crisis im September 2025 „vielleicht“ damit begonnen zu haben, Informationen über den letzten Teil der Remake-Trilogie zu veröffentlichen.

Leitthemen des Originals und der Remakes

Kitase und Hamaguchi blickten während des Panels auch auf die Erschaffung von Final Fantasy VII zurück. Das Konzept und Hauptthema des Originals benannte man dabei mit „Leben“ – Final Fantasy VII Remake hatte hingegen die Leitthemen „Reunion“ und „Nostalgisch, aber neu“, während Final Fantasy VII Rebirth sich auf „Bindungen“ konzentrierte.

Das „Reunion“ in „Remake“ beziehe sich auf ein Wiedersehen mit den Charakteren, aber auch mit den Fans. „Nostalgisch, aber neu“ soll bedeuten, man wolle Werk modernisieren, ohne den Reiz des Originals zu verlieren. Das „Bindung“ von „Rebirth“ soll die wachsende Beziehung der Charaktere untereinander verdeutlichen. Was wird wohl das Leitthema des dritten Teils? Das verrieten die Macher natürlich nicht.

via Siliconera, 4Gamer, Bildmaterial: 4Gamer