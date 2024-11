Na sowas: Das Remaster von Horizon Zero Dawn scheint kaum jemanden zu interessieren

Kürzlich ging mit Horizon Zero Dawn Remastered eine visuell ordentlich aufgebohrte Version des Action-Adventures von 2017 für PlayStation 5 an den Start. Blöd nur, dass sich SpielerInnen kaum für die Neuauflage zu interessieren scheinen.

Das deutet jedenfalls ein Bericht von True Trophies an. Besagter Bericht, der Spieldaten von 3,5 Millionen PSN-Konten zusammenfasst, ergab, dass Horizon Zero Dawn Remastered auf der 13 Spiele umfassenden Liste der in diesem Jahr erschienenen exklusiven PS5-Konsolentitel hinsichtlich der wöchentlichen Spielerzahl lediglich den 10. Platz belegt.

Nicht das beste Ergebnis, gerade vor dem Hintergrund, dass ein Upgrade auf die aufwendige Remaster-Version für zehn Euro möglich ist. Das Remaster ist zu einem Verkaufspreis von 49,99 Euro an den Start gegangen. Aktuell kostet es im Handel, unter anderem bei Media Markt*, schon nur noch 34,99 Euro.

Wenn ihr jetzt sagt, war ja klar: Solche Remaster benötigt ja auch niemand. Andere vergleichbare Remaster erzielten eben durchaus bessere Zahlen. Im Vergleich zum Remaster von The Last of Us Part 2 hatte Horizon Zero Dawn Remastered in der Einführungswoche 91,8 Prozent weniger PS5-SpielerInnen.

In derselben Woche schaffte es der Titel auch nicht in die Liste der 40 beliebtesten PS5- und PS4-Spiele. Sony hat sich noch nicht zum kommerziellen Erfolg des Remasters geäußert – die Sektkorken werden aber mit ziemlicher Sicherheit nicht knallen.

via GameRant, Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games