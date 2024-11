Das war … Kalenderwoche 45/2024

Konkrete Details zum Switch-Nachfolger, der Rechtsstreit um Palworld, ein Update zu Final Fantasy VII Rebirth sowie die Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows gaben in den letzten Tagen zu reden. Zum Schluss, nach dem Trailer-Rückblick, findet ihr auch noch unsere zwei neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nintendo hat ein wichtiges Feature zum Switch-Nachfolger enthüllt. Die von vielen Fans gewünschte Abwärtskompatibilität wird laut Präsident Shuntaro Furukawa Tatsache. Es bleiben jedoch noch offene Fragen und zur Hardware gab es keine weiteren Details.

Neue Details gab es zur Klage von Nintendo gegen Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Es geht um drei Patente. Im Zentrum steht die Mechanik zum Fangen von Pokémon, welche leicht verletzt sein könnte.

Mit der Veröffentlichung der PlayStation 5 Pro gab es auch ein entsprechendes Update für Final Fantasy VII Rebirth (PS5). Damit sollen die 60 FPS bei gleichbleibender Qualität wie im Grafikmodus erreicht werden.

Nach der Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC) hat Ubisoft eine wichtige Begründung nachgeliefert. Es geht nicht nur um die Reihe, sondern um den Ruf von Ubisoft als Ganzes. Man will zum Start die hohen Erwartungen erfüllen.

Aus China erreichte uns die Ankündigung von Redemption of Liuyin (PS5, Xbox Series, PC), dabei handelt es sich um ein weiteres Action-RPG. Gar eine Rückkehr nach 27 Jahren gibt es mit Sonic Wings Reunion (PS5, Switch, PC). Einen Gameplay-Überblick gab es zu Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil), zudem soll das Veröffentlichungsdatum durchgesickert sein. Ab sofort erhältlich ist Death Note: Killer Within (PS4, PS5, PC), Bandai Namco zeigte den Titel nochmals ausführlich. Anfang des kommenden Jahres kommt die Otome-Visual-Novel Genso Manège (Switch, PC) in den Westen. Zuvor erscheinen zudem in wenigen Tagen das 2D-Abenteuerspiel MONPIC: The Hatchling Meets a Girl (Switch, PC, Mobil) sowie die entspannte Management-Simulation Maid Cafe on Electric Street (PC).

Das Dezember-Spiel Fairy Tail 2 (PS4, PS5, Switch, PC) gab uns einen Einblick in die neuen Geschichten. Bei der Handlung auf den aktuellen Stand bringen konntet ihr euch im Hinblick auf The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PS4, PS5, Switch, PC). Zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr euch schon jetzt ein spezielles Kostüm sichern. Eine Alternative zu Steam hat die Lokalisierung von Tokyo Clanpool (Switch, PC) gefunden. Das Rhythmusspiel Disney Music Parade: Encore (Switch) könnte bald auch den Sprung in den Westen schaffen. Noch im November dürfen sich alle Spieler von Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) auf das nächste große Update freuen. Für Figurensammler ohne Geldprobleme dürften Cloud, Sephiroth und Zack aus Final Fantasy VII Rebirth (PS5) aus der Masterline-Linie einen Blick wert sein. Den Preis nannte Square Enix jedoch noch nicht.

Nun sind wir auch schon bei den neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Ein charmantes Rollenspiel findet ihr mit Mario & Luigi: Brothership (Switch) (zum Testbericht). Sympathisch und kreativ zeigt sich das Abenteuer, komplex sind die Mechaniken jedoch nicht. Für Horror-Fans haben wir uns zudem Slitterhead (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) angesehen. Hier stehen eine interessante Geschichte und hervorragende Atmosphäre technischen Problemen und Repetition gegenüber.