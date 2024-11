Assassins Creed Shadows: Der Grund für die Verschiebung ist „wichtiger“ als ihr denkt

Was müssen „Assassin’s Creed“-Fans enttäuscht gewesen sein, als Ubisoft kürzlich überraschend beschloss das anstehende Assassin’s Creed Shadows auf 2025 zu verschieben. Immerhin galt der neueste Serieneintrag als bereit zur Veröffentlichung.

Ubisoft stimmte zwar zu, dass das Spiel „feature complete“ sei, bekräftigte jedoch in einer Pressemitteilung, dass die Verzögerung „es dem größten Teil der Franchise ermöglichen wird, seine Ambitionen vollständig zu erfüllen, insbesondere indem das Versprechen unseres Abenteuers mit zwei Protagonisten erfüllt wird, wobei Naoe und Yasuke zwei sehr unterschiedliche Spielstile mitbringen.“

Shadows sei wichtig für die Franchise und das Studio als Ganzes

Nun hat Marc-Alexis Coté von Ubisoft in einem neuen Gespräch die Bedeutung der Verschiebung von „Shadows“ erörtert. Insbesondere erörterte Coté, wie wichtig dieser Schritt für die Zukunft von Ubisoft als Ganzes ist. Bei einer BAFTA-Veranstaltung – an der Eurogamer teilnahm – sagte Coté Folgendes:

„Spieler können es sich leisten, wählerisch zu sein und nur das Beste auszuwählen, und sie verlangen zu Recht Exzellenz. Ubisofts Portfolio wurde in den letzten Jahren wegen einer wahrgenommenen Inkonsistenz in der Qualität kritisiert.“

Obwohl Ubisoft-Spiele größtenteils Verkaufsschlager sind, wird ihnen oft vorgeworfen, dass sie sich in ihrem Ansatz sehr gleichartig anfühlen. Die „Open World“-Formel von Ubisoft ist in der größeren Gaming-Community zu einer Art Meme geworden, was zu einer gewissen Ermüdung führt. Und so stellt laut Coté „Assassin’s Creed Shadows unsere Chance dar, diese Narrative zu ändern, nicht nur für Assassin’s Creed, sondern ich denke für Ubisoft als Ganzes.“

Die Hoffnung, dass eine starke Veröffentlichung von „Shadows“ dazu beitragen kann, die Wahrnehmung über Ubisoft zu ändern, ist einer der Gründe, warum Coté um eine Verschiebung gebeten hat. „Unsere Spieletests und das Feedback des Teams haben deutlich gemacht, dass Shadows ein enormes Potenzial hat, aber ich hatte das Gefühl, dass wir mehr Zeit brauchen, um sicherzustellen, dass es die hohen Erwartungen unserer Spieler vollständig erfüllt“, so Coté.

Ob die Strategie aufgeht, erfahren wir spätestens am 14. Februar 2025. Dann erscheint Assassin’s Creed Shadows für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

via The Gamer, Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft