Palworld-Entwickler teilt die konkreten Vorwürfe, die Nintendo und Co. mit der Klage erheben

Palworld-Entwickler Pocketpair hat ein Update zum laufenden Gerichtsverfahren zwischen ihm und dem Zusammenschluss von Nintendo und The Pokémon Company bereitgestellt, das die genauen Patente offenlegt, die Palworld angeblich verletzt. In einem Bericht, den der Entwickler auf der eigenen Webseite veröffentlicht hat, werden eine Reihe Details zum laufenden Gerichtsverfahren dargelegt:

„Die Kläger behaupten, dass Palworld, das von uns am 19. Januar 2024 veröffentlicht wurde, die folgenden drei Patente der Kläger verletzt und fordern eine einstweilige Verfügung gegen das Spiel und Entschädigung für einen Teil der Schäden, die zwischen dem Datum der Registrierung der Patente und dem Datum der Einreichung dieser Klage entstanden sind“, heißt es in der Mitteilung.

Im Folgenden werden besagte Nintendo-Patente konkret genannt – 7545191, 7493117 und 7528390. Für alle drei sind Anmelde- und Registrierungsdaten zwischen Anfang Februar und Ende August 2024 aufgeführt, was bedeutet, dass all dies nach der Erstveröffentlichung von Palworld stattfand, obwohl es offensichtlich später Ports auf andere Plattformen gab.

Insbesondere Patent 7545191 hatte ein Patentanwalt schon zuvor als inhaltlich relevant eingeschätzt. Das Patent scheint sich im Wesentlichen mit der Mechanik des Fangens von Pokémon zu befassen. Patentanwalt Kiyoshi Kurihara bezeichnete dieses Patent schon im September als „Killer-Patent“ und kommentierte: „Es scheint, als wäre es schwer, es zu vermeiden, wenn man ein Pokémon-ähnliches Spiel machen möchte, und es kann leicht verletzt werden, wenn man nicht aufpasst.“

Zusätzlich zu der oben erwähnten einstweiligen Verfügung gegen Palworld führt Pocketpair aus, dass in der Klage Zahlungen von „fünf Millionen Yen plus Schadensersatz wegen verspäteter Zahlung“ an Nintendo und The Pokémon Company gefordert werden, was bedeutet, dass die Gesamtsumme der Zahlungen, die Pocketpair im Falle einer Niederlage des Verfahrens zustehen, bei etwa zehn Millionen Yen – umgerechnet etwa 60.000 Euro – liegen könnte.

via VG247, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair