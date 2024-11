Recap-Trailer zu The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II dient der Vorbereitung

Kürzlich erst hat NIS America mit dem 14. Februar 2025 den konkreten Termin zu The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II enthüllt. Jetzt heißt es für Fans, sich vorzubereiten. Dabei hilft ein neuer Story-Recap-Trailer.

Der neue Trailer bietet Fans einen umfassenden Überblick über die Ereignisse des ersten Teils und dient als ideale Vorbereitung auf die Fortsetzung. Im Mittelpunkt der Geschichte steht erneut der Spriggan Van Arkride, der in einen neuen und mysteriösen Mordfall verwickelt wird, bei dem eine rote Bestie auf rätselhafte Weise involviert ist.

Nachdem die Bedrohung durch die Mafia-Organisation Almata im ersten Teil beseitigt wurde, kehrt zunächst Ruhe in die Region Calvard ein. Doch diese Ruhe ist nur von kurzer Dauer, denn eine Serie schockierender Morde reißt die Bewohner erneut in eine Zeit des Chaos.

Zahlreiche Fraktionen, darunter auch solche, die mit fragwürdigen Methoden agieren, mischen sich ein – einige aus persönlichem Interesse, andere im Auftrag des Gesetzes. Arkride, der sich einer unerwarteten Besucherin gegenübersieht, nimmt die Nachforschungen erneut in die eigenen Hände, um die Wahrheit hinter der Mordserie und ihren Akteuren ans Licht zu bringen.

Die Veröffentlichung für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs erfolgt mit englischen Texten sowie englischer und japanischer Sprachausgabe. Eine Deluxe Edition mit einigen Boni zum Normalpreis könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Darüber hinaus gibt es eine Limited Edition im NISA Europe Store.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, NIS America, Falcom