Sichert euch schon jetzt ein exklusives Outfit für Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben ein besonderes Goodie für Fans von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii angekündigt. Wer sich bis zum 25. Februar 2025 für den E-Mail-Newsletter von SEGA registriert, erhält einen exklusiven Download-Code für das „Dragon of Dojima“-Outfit von Kazuma Kiryu. Dieses Outfit wird sich Hauptcharakter Goro Majima überstreifen können.

Auf dem Xbox Partner Preview zeigte Ryu Ga Gotoku Studio zuletzt neue Einblicke in das verrückte Piratenabenteuer, das Goro Majima nach Hawaii verschlägt. Der neueste Trailer präsentierte erstmals die Seeschlachten, die an Assassin’s Creed IV: Black Flag erinnern.

Yakuza-Fans können ihr Schiff durch piratenverseuchte Gewässer navigieren, feindliche Schiffe attackieren und anschließend von Bord gehen, um sich auf klassische Yakuza-Art mit rivalisierenden Piraten zu messen.

Ein weiteres Highlight ist das Piraten-Kolosseum auf der geheimen Insel Madlantis, wo SpielerInnen ihre Kampfkünste unter Beweis stellen können. Die Insel wird ein zentraler Schauplatz im Spiel sein, der viele Herausforderungen bereithält.

Ein unerwartetes Detail aus dem neuen Trailer: Das Erscheinungsdatum von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wurde vorgezogen. Statt wie ursprünglich geplant am 28. Februar, erscheint das Spiel nun bereits am 21. Februar 2025. Masayoshi Yokoyama, Studioleiter von Ryu Ga Gotoku, erklärte, dass man den Termin angepasst habe, damit Fans genug Zeit haben, das Spiel in Ruhe zu genießen, bevor Monster Hunter Wilds am 28. Februar veröffentlicht wird.

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio