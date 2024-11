Fairy Tail 2 gibt Einblicke zu komplett neuen Geschichten im Videospiel

Bekanntlich wird Fairy Tail 2 den Alvarez-Imperiumsbogens abschließen. Doch damit es für Fairy-Tail-Kenner spannend bleibt, gibt es auch brandneue, exklusive Story-Inhalte für das Videospiel.

Nach Abschluss der zwölf Hauptkapitel können Fairy-Tail-Fans in eine „völlig neue Geschichte“ eintauchen, genannt Key to the Unknown – so weit, so bekannt. Hier erhaltet ihr Zugang zu neuen, exklusiven Bereichen.

„Diese vier neuen Kapitel, die sowohl herzerwärmende als auch komische Themen behandeln, führen die SpielerInnen auf Abenteuer an der Seite von Natsu, Lucy und ihren FreundInnen“, erklärte Koei Tecmo unlängst. Jetzt gibt es weitere Einblicke.

Diese neue Reise ist in entführt die Fans zu unerforschten Orten auf der großen Weltkarte. So geht es in „Investigating the Golden Tales“ für die Charaktere in den westlichen Teil Fiores, wo sie ein Restaurant im Wald aufsuchen müssen, das von einem mysteriösen „Monster Chef“ geführt wird.

Um Zutritt zu bekommen, müssen sich die Charaktere jedoch als Liebespaar ausgeben, da das Restaurant nur „verliebten Paaren“ offensteht. Das Abenteuer nimmt eine unerwartete Wendung, als der „Monster Chef“ plötzlich durch einen seltsamen Vorfall außer Kontrolle gerät.

Die Story gibt außerdem einigen Charakteren in Interaktionen mehr Hintergründe: Beispielsweise sucht Gildarts, unter dem Einfluss eines besonderen Getränks, nach seiner Tochter Cana und offenbart dabei seine elternhaften Gefühle für sie. Im Verlauf der Geschichte gibt es zudem eine Begegnung mit einer überraschenden Figur der Spriggan 12 am Akane Beach, die nicht die einzige ihres Teams ist, die dort auftaucht.

Zusätzlich dazu ermöglichen die Lagerfeuer in den verschiedenen Regionen des Spiels voll vertonte Episoden zu den Mitgliedern von Fairy Tail. Diese Episoden schalten sich im Spielverlauf und mit Levelaufstiegen frei und gewähren weitere Einblicke in die Persönlichkeiten und Beziehungen der Charaktere.

Fairy Tail 2 erscheint am 12. Dezember in Japan und weltweit am 13. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (Steam). Ihr könnt Fairy Tail 2 bereits physisch bei Amazon* vorbestellen. Die Steam-Version ist in der westlichen Zeitzone bereits ab dem 11. Dezember verfügbar.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fairy Tail 2, Koei Tecmo, Gust