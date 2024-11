Das Death Note kommt, und zwar schnell: „Killer Within“ in der ausführlichen Vorstellung

Das ging jetzt irgendwie alles ganz schön schnell. Erst ein Trademark, dann die Ankündigung relativ unvermittelt mit dem neuen Line-up für PlayStation Plus – und jetzt ist Death Note: Killer Within schon da.

Publisher Bandai Namco und Entwickler Grounding, Inc. haben deshalb einen ausführlichen Gameplay-Überblick für das bevorstehende Online-Deduktionsspiel veröffentlicht. Das neue Video bietet einen fünfminütigen Einblick in die Mechaniken und Besonderheiten des Spiels. Dazu gibt es 26 Minuten Gameplay.

Ab dem heutigen 5. November 2024 wird Death Note: Killer Within für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar sein und zum Start auch im „PlayStation Plus“-Katalog angeboten, wo es bis zum 2. Dezember kostenlos heruntergeladen werden kann.

In Death Note: Killer Within treten bis zu zehn Spielende in (hoffentlich) spannenden Runden gegeneinander an. Die Spielenden sind in zwei Teams unterteilt und schlüpfen in vier verschiedene Rollen: Kira, Kira-Anhänger, L oder Ermittler.

Jede dieser Rollen bringt einzigartige Fähigkeiten mit, die einen variablen Spielablauf ermöglichen, in dem strategische Täuschungen und deduktive Fähigkeiten gefragt sind. Die zufällig generierten Szenarien bieten den Teams stets neue Herausforderungen, in denen Fans entweder L ausschalten oder das Death Note von Kira erlangen müssen.

Dank Cross-Play-Unterstützung ist das Spiel plattformübergreifend spielbar. Eine Internetverbindung ist für das Online-Only-Spiel zwingend erforderlich, und ein Voice-Chat wird empfohlen, um die Kommunikation im Team zu verbessern. Weitere Tipps und Tricks für den bestmöglichen Einstieg liefert Bandai Namco in einem offiziellen Überlebensleitfaden zum Spiel, der auf der offiziellen Website verfügbar ist.

Der neue Trailer:

26 Minuten Gameplay:

Bildmaterial: Death Note: Killer Within, Bandai Namco, Grounding Inc.