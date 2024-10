Ubisoft bestätigt Gerüchte: Rayman-Projekt ist in Arbeit und in einem „frühen Stadium“

Nach den Berichten um die Arbeiten an einem Rayman-Remake bei Ubisoft Milan hat Ubisoft öffentlich Stellung bezogen. Demnach bestätigte man ein Rayman-Projekt, das sich in den Studios in Mailand und Montpellier in einem „frühem Stadium“ befinden würde.

„Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Mailand kürzlich eine Sondierungsphase für die Marke Rayman gestartet haben“, sagte ein Sprecher von Ubisoft. „Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, und wir werden später weitere Einzelheiten bekannt geben.“

In dem Statement gegenüber Kotaku bestätigte man außerdem den Bericht dahingehend, dass Michel Ancel auch ein Teil des Projekts ist. Dass das für miese Stimmung sorgen soll, kommentierte man nicht. „Als Schöpfer der Rayman-Marke wird Michel Ancel konsultiert, um die Konsistenz innerhalb des Universums sicherzustellen“, fügten sie hinzu.

Seinen letzten Auftritt hatte Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope, wenngleich Fans dafür in einen DLC investieren mussten. Auch über ein Brettspiel darf sich der sympathische Rayman freuen. Das vorerst letzte Rayman-Spiel war anno 2013 Rayman Legends, das von Fans und Kritik gefeiert wurde.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft