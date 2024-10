Shinichi Tatsuke verrät uns, was das Alleinstellungsmerkmal von Romancing SaGa 2 Remake ist

Romancing SaGa stammt aus einer sehr interessanten und immer noch legendären Zeit mit Spielen wie Secret of Mana oder Final Fantasy VI. Damals hob sich Romancing SaGa durch seinen Schwierigkeitsgrad und seine Nichtlinearität von anderen beliebten Spielen ab.

Mit der heutigen Veröffentlichung von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven gibt es im Remake einen „Casual“-Schwierigkeitsgrad und Nichtlinearität ist dank der Beliebtheit offener Spielwelten eher die Regel als die Ausnahme.

Also haben wir Producer Shinichi Tatsuke von Square Enix mal ganz frech gefragt, was denn seiner Meinung nach jetzt das Alleinstellungsmerkmal von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ist. Was würde es von seinen heutigen Genre-Konkurrenten abheben und was macht es besonders interessant und spielenswert?

„Das Besondere an diesem Titel ist, dass es sich nicht um ein eindimensionales lineares Spiel oder gar ein zweidimensionales Open-World-Spiel handelt“, so Shinichi Tatsuke. „Das System der kaiserlichen Nachfolge ermöglicht es den Spielern, den Lauf der Zeit auf eine Weise zu erleben, bei der ihre Entscheidungen Auswirkungen haben, sodass es sich in diesem Sinne um eine dreidimensionale Erfahrung handelt.“

Er erklärt weiter: „Bei herkömmlichen Rollenspielen spielt man als einzelner Protagonist und erlebt nur einen kleinen Teil seines Lebens. In Romancing SaGa 2 hingegen gibt der erste Kaiser Leon seinen Titel, seine Erfahrung und seine Fähigkeiten an seinen Sohn Gerard und anschließend an viele weitere Generationen weiter. Dieses Rollenspiel ermöglicht es den Spielern, eine epische Geschichte zu erleben, die über die Lebenszeit eines Einzelnen hinausgeht und stattdessen viele tausend Jahre umfasst.“

Stimmt, wie sich herausstellte. „Je nach Entscheidung wird das Kaiserreich große Veränderungen durchleben und da während der Erzählung mehrere, teils hunderte Jahre dauernde Zeitsprünge auftreten, ist man bei den Konsequenzen live dabei“, schwärmt Jan in unserem Review. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven erscheint in einer Handelsversion für Nintendo Switch und PS5, die ihr bei Amazon* findet.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Square Enix, Xeen