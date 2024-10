Bandai Namco korrigiert Prognosen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres nach oben

Die Geschäfte laufen gut für Bandai Namco. Offenbar gar so gut, dass Bandai Namco Holdings nun Aufwärtskorrekturen seiner Prognosen für das zweite Quartal des am 30. März 2025 endenden Geschäftsjahres angekündigt hat.

Das Unternehmen erwartet in allen Geschäftsbereichen deutlich höhere Gewinne und Umsätze, die die Ergebnisse des zweiten Quartals des Vorjahres weit übertreffen. Unter seinen Geschäftsbereichen hebt Bandai Namco Holdings die besonders starke Leistung von vier Sektoren hervor: dem Digitalgeschäft (z. B. Videospiele), dem Spielwaren- und Hobbygeschäft, dem IP-Produktionsgeschäft und dem Unterhaltungsgeschäft.

Im Bereich „Spiele“ mauserte sich die „Elden Ring“-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ zu einem riesigen Hit. In den ersten drei Tagen wurden weltweit fünf Millionen Exemplare verkauft. Bandai Namco gab außerdem an, dass seine Apps gut laufen, und betonte, dass Gakuen Idolmaster einen guten Start hingelegt habe, als es am 16. Mai in Japan veröffentlicht wurde.

Gute Zahlen auch außerhalb des Videospielsektors

Im Bereich „Spielwaren und Hobbys“ gab man an, dass sich auf Erwachsene ausgerichtete Produkte wie Plastikmodellbausätze und Sammelkartenspiele sowie andere Produkte wie Kapselspielzeug weltweit gut verkauften. Was die IP-Produktion betrifft, hob der Bericht die Kasseneinnahmen des Films Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM hervor, der in den ersten drei Tagen in den japanischen Kinos 1,06 Milliarden Yen einspielte, bevor er in über 50 Ländern gezeigt wurde.

Infolgedessen erwartet Bandai Namco Holdings, dass ihre konsolidierten Prognosen weit über der vorherigen Prognose vom 8. August liegen werden. Die Nettoumsatzprognose wurde gegenüber der vorherigen Prognose um 9,9 % auf 610 Milliarden Yen nach oben korrigiert.

Der Betriebsgewinn soll um 36 % auf 112 Milliarden Yen steigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,15 Billionen Yen nach oben korrigiert. Das entspricht einem Anstieg von 70 Milliarden Yen oder 6,5 % gegenüber der vorherigen Prognose.

via Automaton Media, Bildmaterial: Bandai Namco