Ein Rayman-Remake soll kommen – aber es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen

Es ist nicht so, als wäre Rayman total in Vergessenheit geraten. Bei Fans schon gar nicht, aber auch bei seinen Erschaffern nicht. Seinen letzten Auftritt hatte Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope, wenngleich Fans dafür in einen DLC investieren mussten. Auch über ein Brettspiel darf sich der sympathische Rayman freuen.

Ein neues Rayman-Spiel? Soweit wollen wir mal nicht gehen. Aber wenigstens ein Remake? Das ist offenbar möglich. Heute erst haben wir berichtet, dass das Team hinter Prince of Persia: The Lost Crown abgezogen und neuen Projekten zugewiesen wurde. Eines davon soll ein Rayman-Remake sein. Aber nicht alles läuft gut.

Den Quellen von Insider Gaming zufolge werde das Rayman-Remake unter dem Codenamen „Project Steambot“ geführt und hauptsächlich von Ubisoft Mailand entwickelt. Rayman-Schöpfer Michel Ancel soll dabei als Berater fungieren. Genau dieser Umstand soll aber Probleme machen.

Ancel verließ Ubisoft vor Jahren, aber 2020 wurde von einem französischen Nachrichtenportal über das „Toxic Leadership“ des einstigen Rayman-Schöpfers berichtet. Einige Ubisoft-Mitarbeitende sollen deshalb ernsthafte Bedenken zur Zusammenarbeit haben und das Projekt soll intern in keinem guten Licht stehen.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft