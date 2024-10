Der alles umfassende Ableger zu Final Fantasy VII feiert einen beachtlichen Meilenstein

Final Fantasy VII: Ever Crisis bietet eigentlich alles, was sich Fans von Final Fantasy VII wünschen können. Und zwar buchstäblich, bildet Mobile-Ableger, der inzwischen auch für Steam erhältlich ist, doch die gesamte Compilation inhaltlich ab – selbst nie offiziell lokalisierte Inhalte wie Before Crisis.

Seit September 2023 ist Ever Crisis nun erhältlich und kürzlich feierte es seinen ersten Geburtstag mit zahlreichen Events und Boni – denn diesen erlebt bekanntlich nicht jedes Mobile-Game. Mit Ever Crisis soll es aber noch ein Weilen weitergehen.

10 Millionen Fans sehen das genauso. So oft wurde Ever Crisis inzwischen für Mobilgeräte und Steam heruntergeladen, wie Square Enix mitteilt. Dazu verschenkt man direkt mal 3.000 Blue Crystals an alle sich einloggenden Fans. Übrigens: Damit wurde Ever Crisis seit November 2023 weitere drei Millionen Mal heruntergeladen. Damals kommunizierte man den Meilenstein von 7 Millionen Downloads.

Ever Crisis wird ständig durch neue Story-Episoden erweitert, die sich einzelnen Compilation-Spielen widmen. Auch Final Fantasy VII: The First Soldier ist mit dabei, obwohl es unlängst eingestellt wurde. Seit dem 16. Oktober ist das neue „The First Soldier“-Kapitel verfügbar, in dem es um Angeal geht, den ersten Träger von Clouds Panzerschwert.

Die meisten werden Angeal aus Final Fantasy VII: Crisis Core kennen. Da „The First Soldier“ etwa 30 Jahre vor der Haupthandlung von Final Fantasy VII spielt, ist der Angeal aus dem neuen Story-Kapitel bedeutend jünger. Spannend!

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot