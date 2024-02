Final Fantasy VII: Ever Crisis lässt euch die Story von „Rebirth“ schon in wenigen Tagen erleben

Square Enix hat einen neuen Trailer zu nahenden Kollaboration von Final Fantasy VII: Ever Crisis mit Final Fantasy VII Rebirth veröffentlicht. Das Video konkretisiert die Inhalte, so wird es euch mit Cloud und Sephiroth nach Nibelheim verschlagen, wo ihr den legendären Flashback erlebt.

Das heißt auch, dass ihr gemeinsam mit Cloud und Sephiroth kämpft, ganz so wie in Final Fantasy VII Rebirth, aber eben mit dem Kampfsystem von Final Fantasy VII Ever Crisis. Auch andere Rebirth-Charaktere sind logischerweise dabei, wir sehen im Video unter anderem den Bürgermeister.

Seht unten den japanischen Trailer zur Kollaboration. Eine englisch untertitelte Version gibt es derzeit nur bei Twitter. Die Rebirth-Inhalte werden Ever Crisis am 15. Februar hinzugefügt, also lange vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth. Aber ihr werdet wohl kaum Szenen erwarten können, die ihr nicht schon aus der Demo kennt, auch wenn der Trailer sagt: „Enjoy the story of Final Fantasy VII Rebirth“.

Inzwischen ist Final Fantasy VII: Ever Crisis auch auf Steam spielbar und die Zahl der Spielenden dürfte sich weiter vergrößert haben. Zuvor war es für Mobilgeräte erschienen und ist bereits 7 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot