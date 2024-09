Dieses kleine Rätsel um Zelda: Echoes of Wisdom ist jetzt gelöst

Nach der ersten Ankündigung zu Zelda: Echoes of Wisdom blieben viele Fragen offen. Viele davon sind inzwischen geklärt. Wir wissen um die „Spielbarkeit“ von Link und ob wir die „Risse“ betreten können. Auch die Preview-Session für Medien brachte viele neue Erkenntnisse.

Zudem ist eine weitere kleine Frage jetzt geklärt, die Fans unter den Nägeln brannte. Das Key-Artwork zum Spiel zeigte einen bislang unbekannten Charakter. Spannend wurde es insbesondere, weil er nur auf der japanischen Version zu sehen war.

Wer das ist, das wissen wir jetzt: Der kleine Mann mit dem Paraglider heißt Stempelmann. Zelda trifft ihn hin und wieder und offenbar ist auch das Sammeln von Briefmarken ein Ding. Oder nimmt der kleine Mann Briefe entgegen und liefert sie aus?

Spätestens am 26. September 2024 finden wir es heraus – dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Einen feinen Pre-Launch-Rabatt haben aktuell andere Händler am Start.

Stolze 20 Prozent Rabatt noch vor der Veröffentlichung auf einen preisstabilen First-Party-Titel von Nintendo. Für 47,99 Euro könnt ihr jetzt vorbestellen bei:

Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet. Obacht ist jetzt allerdings geboten vor Spoilern. Berichten zufolge ist The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom bereits geleakt. Konkret ist offenbar eine ROM des Spiels im Internet im Umlauf. Potenzielle Spoiler sind die logische Konsequenz.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo