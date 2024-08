Ein Artwork zu Zelda: Echoes of Wisdom gibt Rätsel um mysteriösen Charakter auf

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom rückt näher. Grund genug für Nintendo, neulich einen neuen Trailer zu veröffentlichen, der nicht zuletzt ein frisches Key-Artwork mit sich brachte. Und eben dieses sorgt nun offenbar für Stirnrunzeln unter den Fans.

Wie sich nämlich herausstellt, gibt es Unterschiede zwischen der japanischen und englischen Version des Artworks. Das zeigte jetzt Twitter-User Stealth40k in einem frischen Post auf. Demnach zeigt die englische Version eine herangezoomte Version selbigen Kunstwerkes – die japanische Version gewährt einen Blick auf deutlich mehr Details.

So zeigt die japanische Version – neben anderen Kleinigkeiten – vor allem eine mysteriöse Figur mit Kappe und rotem Outfit, die in bester „Breath of the Wild“-Manier mit einem Gleiter durch die Lüfte navigiert. Wer dieser Charakter ist? Das können selbst die findigen Fans nicht beantworten.

Nachfolgend seht ihr die Artworks, die man so auf der amerikanischen eShop-Seite, respektive auf der japanischen offiziellen Website findet. Wieso Nintendo wohl einen Unterschied zwischen den regionalen Artworks macht?

Die beiden Artworks:

Spätestens am 26. September 2024 finden wir es heraus – dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo