Jetzt vorbestellbar: Sichert euch die „Hyrule Edition“ der Nintendo Switch Lite

Bei der Nintendo Direct überraschte uns Nintendo in dieser Woche nicht nur mit Zelda: Echoes of Wisdom, sondern auch mit einem brandneuen Modell der Nintendo Switch Lite, der Hyrule Edition. Sie erscheint passenderweise ebenfalls am 26. September und kann jetzt vorbestellt werden:

Zelda: Echoes of Wisdom ist bei der Switch Lite übrigens nicht enthalten, dafür eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Und damit hättet ihr Zugang zu einer ganzen Reihe von Zelda-Klassikern, darunter Ocarina of Time, Minish Cap, die Oracle-Games, Majora’s Mask, A Link to the Past und The Adventure of Link.

Doch noch mehr Bock auf Echoes of Wisdom? Fans machten zuletzt eine interessante Entdeckung bezüglich der Map. Die teilt sich das neue Zelda nämlich offensichtlich (und wohl nicht ohne Grund) mit zwei anderen Zelda-Klassikern.

Trailer zu Switch Online:

Bildmaterial: Nintendo