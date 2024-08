Brandneue, weitere Einblicke zu Zelda: Echoes of Wisdom lassen euch staunen

In dieser Woche überraschte uns Nintendo mit einem zweiten Trailer zu Zelda: Echoes of Wisdom, der unzählige neue Einblicke zu Gebieten, Gegnern, Freunden und neuen Spielmechaniken bot. Gleichzeitig eröffnete Nintendo auch die offizielle japanische Website – und dort geht der Spaß weiter!

Eine kleine Dia-Show aus Screenshots zeigt diverse Spielszenen, die es gar nicht in den Trailer geschafft haben. So sehen wir Zelda auf einer Art Hoverboard, oder? Beim zweiten Blick sieht es eher wie eine Variation des Gegners Klingenfalle aus, auf dem Zelda offenbar „reiten“ kann.

Wir sehen Zelda außerdem im Gespräch mit vielen verschiedenen Bewohner von Hyrule, darunter die verschiedenen Völker und offenbar sogar der König in Hyrule. Zelda ist eben die Prinzessin der Herzen. Die Bilder zeigen obendrein einen steinigen Boss und Zelda in einem Gefängnis.

Echo-Möglichkeiten lassen Staunen

Die Slide-Show auf der japanischen Website hat noch mehr parat. Die Website bietet darüber hinaus kleine Videoeinblicke, auch diese sind neu. Ziemlich nützlich scheint das Echo „Bett“ zu sein, mh? In das könnt ihr euch jederzeit auch hineinlegen, um ein wenig zu regenerieren.

Ein Krug ist nicht nur dazu da, um auf Gegner geschmissen oder schlicht zerstört zu werden. Wir sehen kleine Stealth-Passagen, in denen Zelda den Krug nutzt, um schnell hineinzuschlüpfen und sich zu verstecken!

An den Gegner „Klingenfalle“ kann sich Zelda per Einklang anheften und dann durch die Gegend sausen. Die Klingen des Wesens zerstören dabei natürlich alles, was sich in den Weg stellt! Die Echos scheinen wirklich Möglichkeiten zu bieten, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen.

Zelda erzeugt ein Vogel-Echo und fliegt mit Einklang mit ihm mit und klettert gemeinsam mit einer Spinne eine riesige Wand hinauf! Perfectly Nintendo hat die Videos extrahiert und zu einem Youtube-Video für den angenehmen Konsum zusammengefügt. Ihr seht es hier!

Spätestens am 26. September 2024 finden wir es heraus – dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo