Nintendo zeigt weitere, neue Echos aus Zelda: Echoes of Wisdom

Das vielversprechende und alles ändernde neue Gameplay-Element von Zelda: Echoes of Wisdom ist der neue Tri-Stab. Mit diesem Stab, das merkt unsere neue Heldin Zelda schnell, könnt ihr Duplikate von Gegenständen erstellen.

Die könnt ihr dann stapeln, nebeneinander stellen, gegen Bösewichte einsetzen, als Brücke oder Schutz nutzen – die Einsatzmöglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Was die Ultrahand in Tears of the Kingdom ist, das ist der Tri-Stab in Zelda: Echoes of Wisdom.

In einem neuen Tweet hat Nintendo jetzt einige der Echos vorgestellt, die ihr duplizieren könnt. Seht euch das Schaubild weiter unten an! Neben ziemlich normalen Gegenständen wie einem Bett, einer Kiste und einer Pflanze sehen wir auf dem Bild auch zahlreiche Gegner, die ihr später duplizieren könnt, ebenso wie Fleisch, einen Wasserblock und ein Trampolin.

Damit aber noch lange nicht genug. Wer den Trailer von der Nintendo Direct an der richtigen Stelle pausierte, sah weitere Echos. In einem Menü „Zuletzt benutzt“ sehen wir unter anderem auch noch das Schild und einen Krug. Durch dieses Menü könnt ihr offensichtlich scrollen, um besonders häufig genutzte Echos schnell wieder einzusetzen. Auch diese Bildschirmfotos seht ihr unten.

Was mit diesen Echos alles möglich ist, das können wir heute nur erahnen. Die neue Gameplay-Mechanik für Prinzessin Zelda war aber auch bitter nötig. Denn Zelda einfach mit Schwert und Schild kämpfen zu lassen, das wäre natürlich einfallslos und auch ein wenig unpassend.

Für die Zelda-Hauptserie hat das einen netten Nebeneffekt: All die Traditionen und Konventionen, auf die selbst Breath of the Wild und Tears of the Kingdom noch aufbauten, die schon „so anders“ als alte Spiele der Reihe sind, müssen überdacht und neu gedacht werden. Zelda: Echoes of Wisdom könnte somit die Zelda-Serie nachhaltig verändern oder zumindest prägen, mehr noch, als es die beiden bisherigen Switch-Abenteuer getan haben.

