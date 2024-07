Einzigartige Dinge in Planung, sagt das Mother-Projekt und nimmt gleich wieder die Hoffnungen

Das Jahr 2024 markiert den 30. Geburtstag von Mother 2 für das Super Famicom. Das legendäre RPG wurde am 27. August 1994 in Japan veröffentlicht, es folgte eine Lokalisierung für die USA erst Juni 1995. Gefeiert wird natürlich nach dem japanischen Kalender.

Der offizielle Twitter-Account zur Mother-Serie teilte eine feierliche Nachricht zu Ehren des 30. Jubiläums von Earthbound, wie es im Westen heißt. Bereits in den vergangenen Wochen kündigte man zahlreiche neue Merchandise-Artikel wie Shirts und Plüschtiere an.

Jetzt sind dem Tweet nach weitere „ziemlich einzigartige“ Dinge in Planung. Aber nein, eine Fortsetzung oder ein Remake seien es nicht. Falsche Erwartungen möchte man auch nicht wecken. Denn die Erwartungen der Mother-Fans sind manchmal zu groß.

Vermutlich gibt es also „nur“ noch mehr Merchandise, in welcher Form auch immer. Übrigens, in anderen Mother-3-News: Das Japan-exklusive Spiel kehrte passend zum 30. Jubiläum der Marke auf Nintendo Switch zurück – zumindest in Japan im Rahmen von Nintendo Switch Online.

Anlass genug für westliche Fans, einmal mehr um eine Lokalisierung des Titels zu bitten. Warum das Thema kompliziert ist, verriet der Serienschöpfer übrigens erst im letzten Jahr.

via GoNintendo, Bildmaterial: Hobonichi Mother Project