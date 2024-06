Ova Magica: Kickstarter-Erfolg geht nach drei Jahren im Juli in den Early-Access

Das von Titeln wie Stardew Valley, Pokémon und Story of Seasons inspirierte Monsterjagd- bzw. Farming-Abenteuer Ova Magica startet am 23. Juli in die Early-Access-Phase auf PCs via Steam. Obendrein gibt es beim Steam Next Fest ab dem 10. Juni eine neue Demo.

Dies verkündete der Publisher Top Hat Studios und die Entwickler Skinny Frog und Claudiathedev. In seiner finalen Form soll der Titel dann für PCs, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen. Ein finales Erscheinungsdatum nannten die Verantwortlichen bisher nicht.

Eine Ode an die Größen des Genres

In Ova Magica geht es darum, die Leitung eines Bauernhofs (natürlich) am Rande eines malerischen Dorfes namens Clover Town zu übernehmen. Viele farbenfrohe NPCs im Manga-Stil, Gespräche, Geschenke und Blob-Kämpfe erwarten euch.

„Ova Magica ist eine Ode an einige deiner Lieblingsspiele, von Stardew Valley und Slime Rancher bis hin zu zeitlosen Klassikern wie Harvest Moon, Story of Seasons, Pokémon, Grandia, Jade Cocoon und Azure Dreams“, lassen die Entwickler verlauten.

Ursprünglich über Kickstarter finanziert

Die Kickstarter-Kampagne zu Ova Magica wurde im März 2021 offiziell beendet und hat beeindruckende 1290 % des ursprünglichen Finanzierungsziels eingespielt. Alle Stretch-Goals von Publisher Top Hat Studios und Entwickler ClaudiaTheDev wurden erreicht.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Ova Magica, Top Hat Studios, Skinny Frog