Tokyo Game Show 2023: Die wichtigsten Termine und Livestreams in der Übersicht

Die Tokyo Game Show 2023 steht vor der Tür! Wie in jedem Jahr gibt es zahlreiche Livestreams und Berichte von der Messe, meist von den Publishern selbst durchgeführt und präsentiert. Klassische „Konferenzen“ sind abseits des Xbox & Bethesda Digital Broadcast nicht angekündigt. Sony und Nintendo hatten schon in der Vorwoche die State of Play respektive Nintendo Direct veranstaltet. Doch das bedeutet nicht, dass es nicht spannend wird. Wir haben nachfolgend einige (vielleicht) wichtige Termine für euch gesammelt.

TGS 2023 Eröffnungsshow & Keynote

20. September, um 03:00 Uhr bei Youtube

Die offizielle Eröffnung der Messe, ein Livestream zwar, aber nicht vergleichbar mit Eröffnungsshows, wie sie beispielsweise bei der Gamescom stattfinden. Direkt anschließend gibt es um 04:00 Uhr die Keynote. Es ist nicht damit zu rechnen, dass es hier Spiele-Ankündigungen gibt. Aber wenn ihr eine Nachteule seid, schaut doch mal rein.

RGG Summit Fall 2023

20. September, um 05:00 Uhr bei Youtube

20. September, um 06:00 Uhr bei Youtube

Beim Summit soll es die neuesten Informationen rund um Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon: Infinite Wealth geben. Für den Westen kündigte Sega die „RGG Like a Dragon Direct“ an, die als „Pendant des Entwicklerteams zum RGG Summit“ dient. Es steht zu erwarten, dass die westliche Direct englisch untertitelt ist. Möglicherweise gibt es auch leicht abweichende Inhalte.

Xbox & Bethesda Digital Broadcast

21. September, um 11:00 Uhr bei Youtube

„Die Tokyo Game Show ist jedes Jahr eine besondere Zeit, in der wir Neuigkeiten und Updates zu Spielen präsentieren, von denen wir hoffen, dass sie Xbox Fans in Japan und ganz Asien begeistern werden“, heißt es in der Ankündigung.

SEGA Official News

21. September, um 13:00 Uhr bei Youtube

SEGA wird die monatliche Liveshow „NEW“ im Rahmen des offiziellen TGS-Programms abhalten. Die Sendung ist auf etwa 50 Minuten angesetzt und namentlich angekündigt werden Sonic Superstars und Persona 5 Tactica. Es klingt nicht so, als würde es große Neuankündigungen geben. Dafür hat SEGA den Livestream wohl zu wenig beworben. International spielte eher das RGG Summit die größere Geige, das bereits am Vortag stattfindet.

Level-5 Broadcast „news five“

21. September, um 14:00 Uhr bei Youtube

Level-5 ist zurück – und wie. Ein neues Inazuma Eleven, ein neues Professor Layton, dazu die neue IP Decapolice. Bei der Tokyo Game Show wird man weiter in die Tiefe gehen. Neben den drei genannten Spielen soll es auch News zu Megaton Musashi: Wired geben. Der Livestream ist Teil des offiziellen TGS-Programms.

TGS 2023 Capcom Online Program

21. September, um 16:00 Uhr bei Youtube

Beim „TGS 2023 Capcom Online Program“ am 21. September um 16 Uhr deutscher Zeit wird Director Hideaki Itsuno höchstpersönlich neuen Szenen aus Dragon’s Dogma 2 präsentieren und sie diskutieren.

TGS 2023 Hoyoverse Special Program

22. September, um 12:00 Uhr bei Youtube

Hoyoverse fehlt natürlich auch in Japan nicht. Hoyoverse will bei dieser Veranstaltung die neuesten Informationen zu Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact 3rd, Tears of Themis und dem kommenden Zenless Zone Zero abliefern.

Final Fantasy VII Rebirth Stage-Event

23. September, um 06:00 Uhr bei Youtube

Final Fantasy VII Rebirth war zunächst nicht Teil des Line-ups für die Messe. Doch das änderte sich natürlich nach der State of Play. Das Spiel wird an 100 Spielstationen anspielbar sein und auch ein Stage-Event ist für den 23. September um 6 Uhr morgens geplant. Das Spiel wird dann von den Entwicklern und einigen „großartigen Gästen“ präsentiert. Man darf wohl erwarten, dass hier die Demo ausführlich gezeigt wird.

Tales of Arise 2nd Anniversary Special Livestream

23. September, um 14:15 Uhr bei Youtube

Ursprünglich wollte Bandai Namco hier „nur“ den zweiten Geburtstag von Tales of Arise feiern. Doch zwischenzeitlich wurde Beyond the Dawn angekündigt, die DLC-Erweiterung zum Spiel. Inzwischen ist es zum Livestream, man würde einen Blick auf die letzten zwei Jahre werfen – und natürlich auch einen „genaueren Blick“ auf den DLC.

SaGa Series Special Stage mit Live-Konzert

24. September, um 08:15 Uhr bei Youtube

„Mach dich bereit für die neuesten Updates zur SaGa-Reihe“, hieß es in der Ankündigung. Tage später hatte Square Enix bei der Nintendo Direct das neue SaGa Emerald Beyond angekündigt, das wohl in diesem Livestream die Hauptrolle spielen dürfte. Auch ein keines Live-Konzert soll es geben.

