Final Fantasy VII Rebirth: Die neue spielbare Demo bietet zwei verschiedene Spielmodi

Noch geflasht vom neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth? Am 29. Februar 2024 erscheint der zweite Teil der Remake-Trilogie. Das ist gar nicht mehr so lange hin – da wird eine spielbare Demo durchaus zum Thema. In der State of Play spielte sie in der Nacht noch keine Rolle, wohl aber in Japan.

Wie Square Enix ankündigt, wird Final Fantasy VII Rebirth mit einer spielbaren Demo bei der Tokyo Game Show 2023 vom 21. bis zum 24. September 2023 ausgestellt. Rund 100 Spielstationen soll es dabei geben.

In der spielbaren Demo können Fans dabei zwischen zwei Modi wählen. Der Modus „FATED BEGINNINGS: SEPHIROTH & CLOUD“ konzentriert sich auf die Geschichte und die Kämpfe von Cloud und Sephiroth. Hier geht es möglicherweise um einen bestimmten Flashback. „THE WORLD OF REBIRTH: JUNON“ hingegen lässt euch Junon erkunden. Und vielleicht auch das Parade-Minispiel spielen?

Im Rahmen der Messe wird es zudem ein Bühnen-Event geben, bei dem am 23. September um 13 Uhr japanischer Zeit auch Yoshinori Kitase, Naoki Hamaguchi und Tetsuya Nomura anwesend sein werden. Gut möglich, dass uns dann weitere neue Details erwarten.

Fans hierzulande stellen sich aber wohl eher die Frage, ob und wann die spielbare Demo auch für uns verfügbar sein wird. Das ist derzeit unbekannt. Es ist möglich, aber noch unbestätigt, dass die Demo irgendwann auch öffentlich gemacht wird. Die Zeit wird es zeigen.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024.

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix