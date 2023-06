Warum Like a Dragon: Infinite Wealth im Westen einen anderen Titel trägt als in Japan

Ist man nicht gerade mit der „Like a Dragon“-Serie vertraut, kann man schon mal durcheinander geraten, was die Benennung der Spiele angeht. Lief die Serie in Japan seit Start unter dem Titel „Ryu Ga Gotoku“ – also: Like a Dragon – kennen wir sie hierzulande als „Yakuza“.

Das heißt, bis zum siebten Hauptableger, als Kasuga Ichiban den langjährigen Protagonisten Kazuma Kiryu ablöste. Yakuza: Like a Dragon deutete bereits an, dass sich die Spiele auch hierzulande an die Originaltitel annähern würden.

Darum unterschiedliche Titel für Japan und den Westen

Nun steht also das achte Hauptspiel an, das kürzlich als Like a Dragon: Infinite Wealth enthüllt wurde. Dass es sich dabei tatsächlich um das nächste Hauptspiel und nicht um ein Spin-Off im Stile von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name handelt, wurde vielleicht nicht jedem gleich klar. Ist aber auch verwirrend.

Das weiß auch das Team hinter dem Spiel und veröffentlichte nun eine Nachricht zur unterschiedlichen Betitelung in Japan und im Westen: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der offizielle Titel der nächsten westlichen Veröffentlichung von Like a Dragon, Like a Dragon: Infinite Wealth sein wird. In Japan lautet der offizielle Titel währenddessen Ryu Ga Gotoku 8“, so Masayoshi Yokoyama, Producer.

Der Grund für diese Änderung liegt darin, dass wir festgestellt haben, dass die Botschaften und Themen dieses neuesten Spiels von Fans in Japan und Asien anders wahrgenommen werden könnten als von jenen im Westen, die das Franchise mit Yakuza: Like a Dragon kennenlernten.

In Japan hingegen habe ein einziger Untertitel schlicht nicht ausgereicht, deshalb hat man lieber gar keinen gewählt. Den Rest überlässt man der Fantasie der Fans. „Mit welcher Figur und welchem Standpunkt in dieser komplexen, verflochtenen Handlung werden Sie am ehesten identifizieren können? Je nachdem, welchen der vergangenen Titel Sie gespielt haben, kann sich Ihre Antwort ändern! Wir hoffen, dass Sie nach Abschluss des Spiels dazu verleitet werden, einen eigenen Untertitel bereitzustellen.“

Im Westen sei die Sache einfach eindeutiger. „Die westliche Version hingegen ist für Fans untertitelt, die ihr „Like a Dragon“-Erlebnis mit der Geschichte von Kasuga Ichiban (Yakuza: Like a Dragon) begonnen haben. Das Konzept der Unendlichkeit ist eng mit den Themen des neuesten Ablegers verbunden. Diesen Untertitel hatten wir schon seit dem letztjährigen Teaser-Trailer im Kopf, in dem die beiden Hauptcharaktere Kasuga Ichiban und Kazuma Kiryu vom Unendlichkeitssymbol umgeben waren.“

„Was bedeutet unendlicher Reichtum? Gibt es so etwas wirklich? Wir alle warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem Sie es selbst herausfinden können“, erklärt Masayoshi Yokoyama, Director des Ryu Ga Gotoku Studios, ausführender Produzent, abschließend. Ob das Klarheit in die Sache bringt, darf dann wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio