Xbox und Bethesda kündigen Livestream für die Tokyo Game Show 2023 an

Microsoft wird im Rahmen der Tokyo Game Show am 21. September um 11 Uhr deutscher Zeit den Xbox Digital Broadcast abhalten. „Die Tokyo Game Show ist jedes Jahr eine besondere Zeit, in der wir Neuigkeiten und Updates zu Spielen präsentieren, von denen wir hoffen, dass sie Xbox Fans in Japan und ganz Asien begeistern werden“, heißt es in der Ankündigung.

Die andauernden Bemühungen von Xbox in Japan sind angesichts der erzielten Ergebnisse wirklich alle Ehren wert, möchte man da sagen. Fans sollen sich auf „aktuelle Informationen von Xbox und Bethesda Softworks freuen“ dürfen. Zu Gast seien „eine kreative und vielfältige Sammlung von Spielen von Entwicklern aus Japan und Asien“.

Die Show wird auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Tokyo Game Show ausgestrahlt.

Bildmaterial: Xbox