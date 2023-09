Lies of P: Neuer Trailer zur Kollaboration mit Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlicht

Der Publisher Neowiz und der Entwickler Round8 Studio veröffentlichten kürzlich einen neuen Trailer zur Kollaboration zwischen Lies of P und dem bereits erschienenen Soulslike Wo Long: Fallen Dynasty vom Entwickler Team Ninja.

Bisher war es unklar, worum es sich bei dieser geheimnisvollen Kollaboration denn exakt handeln würde. Jetzt ist klar: Es geht um eine spezielle Waffe, welche ab dem 27. September kostenlos zum Download erhältlich sein wird und euch die Reise durch die bedrohliche Welt von Lies of P etwas erleichtern soll.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.

Erscheinen wird Lies of P am 19. September für PlayStation, Xbox und PCs via Steam. Die physische Standardversion bekommt ihr bei Amazon*.

Der Collaboration-Trailer

