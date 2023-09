Square Enix: Line-up und Livestreams zur Tokyo Game Show lassen auf Überraschung hoffen

Auch Square Enix hat das Line-up für die bevorstehende Tokyo Game Show 2023 vorgestellt. Überraschungen gibt es nicht im Line-up, aber natürlich hoffen Fans, dass es insbesondere eine noch gibt: Final Fantasy VII Rebirth. Die Zeit wäre gewiss reif, immerhin ist die Veröffentlichung noch für den Winter geplant. Wir werden sehen.

Das angekündigte Line-up:

Dragon Quest X Online

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Dragon Quest Treasures

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XVI

FOAMSTARS

Imperial SaGa Eclipse

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

PowerWash Simulator

Romancing SaGa Re;univerSe

Star Ocean: The Second Story R

Einen Livestream-Plan stellte man ebenso vor. Hier könnte die „SaGa Series Special Stage“ interessant werden. Aktuell ist gar kein SaGa-Spiel auf dem Weg, aber Akitoshi Kawazu ist mit seinem Lieblingskind bekanntlich noch lange nicht fertig.

„Mach dich bereit für die neuesten Updates zur SaGa-Reihe“, heißt es in der Ankündigung. Der Stream ist auch nicht ausdrücklich Imperial SaGa Eclipse gewidmet, die Neuauflage von Imperial SaGa ist in Japan bereits verfügbar. Hier könnte sich also die ein oder andere Überraschung auftun. Der Stream findet am 23. September um 15:15 Uhr japanischer Zeit statt, das ist um 08:15 Uhr am Folgetag.

Die Tokyo Game Show findet vom 21. bis zum 24. September statt.

Bildmaterial: Square Enix