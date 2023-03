Pokémon-Anime: Lernt Professor Friedels imposantes Luftschiff und seine Crew kennen

The Pokémon Company drückt inzwischen kräftig auf das Promo-Gaspedal, was die neue Anime-Staffel zu Pokémon angeht. Sie wird von Fans mit Spannung erwartet und bekommt auch medial deutlich mehr Aufmerksamkeit. Der Grund ist, dass Ash Ketchum seinen Platz als Protagonist freigibt.

Liko und Rory hatte man uns bereits ausgiebig vorgestellt. Bei Rory wurde bisher besonders ein mysteriöser, neuer Pokéball thematisiert. Bei Liko hingegen stand ein einzigartiger Anhänger im Fokus. Liko stammt aus Paldea, während Roy aus Kanto stammt. Sie sind die beiden neuen Protagonisten des Anime.

Auch Professor Friedel lernten wir bereits kennen. Er avanciert schon jetzt zum Fan-Liebling. Auch dank seines Pikachus, das Flugkapitän Pikachu genannt wird. Heute gibt es weitere Details rund um Friedel aus einem neuen, japanischen Trailer.

Der zeigt vor allem das imposante Luftschiff von Professor Friedel. Und so ein Luftschiff benötigt natürlich auch eine Crew. Vier neue Charaktere werden im Video vorgestellt, die an der Seite von Friedel stehen.

Die Übersetzungen der Namen sind natürlich noch nicht final. Der Reihe nach seht ihr Orio, Murdoch, Molly und Landau und ihre Partner-Pokémon. Was ist der mysteriöse Grund, der die Gruppe auf ihr Abenteuer verschlägt? Das fragt auch der japanische Twitter-Account. Auf dem letzten Bild seht ihr Friedels Luftschiff!

In der aktuellen Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren endlich Weltmeister werden und hat damit alles erreicht, was ein Pokémon-Trainer erreichen kann. Jetzt macht er Platz für neue Abenteurer. Derzeit ist er auf seiner Abschiedstournee mit einigen Sonderfolgen, die letzte wird am 24. März in Japan ausgestrahlt. Die Ausstrahlung der neuen Staffel beginnt in Japan am 14. April 2023.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Pokémon Company