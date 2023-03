Return to Silent Hill: Dreharbeiten starten in Kürze und der Schauspieler von James steht fest

Mit Return to Silent Hill kehrt das ikonische Horror-Franchise bald auch wieder in die Kinosäle zurück. Der Film soll sich – passend zum anstehenden Bloober-Remake von Silent Hill 2 – der Geschichte des beliebten zweiten Serieneintrags widmen. Nun ist auch bekannt, wer den Cast anführt.

Für die Rolle von Protagonist James habe man nämlich Jeremy Irvine verpflichtet. In die Rolle von James‘ vermisster Liebe schlüpft zudem Hannah Emily Anderson. Die Dreharbeiten sollen bereits im kommenden Monat beginnen und unter anderem in Deutschland stattfinden.

Christophe Gans nimmt auf dem Regiestuhl Platz – er verantwortete bereits den ersten „Silent Hill“-Film, der von vielen Fans ganz wohlwollend aufgenommen wird. Nachfolgend die Synopse von Return to Silent Hill:

Als ihn ein mysteriöser Brief nach Silent Hill ruft, findet James eine einst bekannte Stadt, die von einem unbekannten Übel verwandelt wurde. Als James tiefer in die Dunkelheit hinabsteigt, begegnet er erschreckenden Gestalten, sowohl bekannten als auch neuen, und beginnt, seinen eigenen Verstand in Frage zu stellen, während er darum kämpft, seine verlorene Liebe zu retten.