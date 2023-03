Pokémon-Anime: Seht die ersten Bilder aus der allerletzten Episode mit Ash Ketchum

Im Dezember verkündete The Pokémon Company nichts weniger als das Ende einer Ära. Ash Ketchum wird in der nächsten Pokémon-Staffel nicht mehr der Held der Serie sein.

Ash bekommt aber zunächst mal einen gebührenden Abgesang spendiert. Die Spezialfolgen „Aim to Be a Pokémon Master“ laufen seit dem 13. Januar in Japan, mit der Folge „Winds of Beginning! The Endless Road!!“ ging es los. Auf 11 Folgen ist Ashs Abschied angesetzt.

Die letzte Episode „The Rainbow and the Pokémon Master“ wird am 24. März in Japan ausgestrahlt und markiert damit dann wirklich Ashs Ende. The Pokémon Company lieferte jetzt eine kleine Vorschau auf Ashs allerletzte Episode in Form einiger Screenshots. Und Fan-Herzen schlagen höher.

Team Rocket tritt offensichtlich mit einigen echten Pokémon-Klassikern in den Kampf, außerdem trifft Ash erneut auf Latias. In vergangenen Episoden gab es unter anderem schon ein Wiedersehen mit Lapras und natürlich spielen Rocky und Misty in Ashs letzten Episoden eine wichtige Rolle.

Eine kleine Feinheit: Das Opening-Theme der letzten Episoden ist ein Remake des Original-Themes von 1997. In der (aktuellen) Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren erstmals Weltmeister werden und hat wohl alles erreicht, was es im Pokémon-Universum zu erreichen gibt.

Jetzt macht er Platz für neue Abenteurer. Konkret sind das Liko und Roy. Ihre erste Folge wird in Japan am 14. April ausgestrahlt. Bei Roy wurde bisher besonders ein mysteriöser, neuer Pokéball thematisiert. Bei Liko hingegen stand ein einzigartiger Anhänger im Fokus. Liko stammt aus Paldea, während Roy aus Kanto stammt.

Auf Pikachu müssen Fans aber auch fortan nicht verzichten.

via TheGamer, Serebii, Magazine Pash, Bildmaterial: The Pokémon Company