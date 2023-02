Zelda: Tears of the Kingdom meldet sich mit Gänsehaut-Trailer und Collector’s Edition zurück

2019 kündigte Nintendo bei der E3 einen Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild an. Es dauerte zwei Jahre, bis wir so etwas wie erstes Gameplay sahen. Das war allerdings noch mehr Game als play. Danach gab es vor allem viele Spekulationen: Links Arm, der Untertitel, das zerstörte Masterschwert. Und natürlich eine Verschiebung.

Erst seit wenigen Monaten wissen wir, dass der Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild eigentlich Zelda: Tears of the Kingdom heißt. Diese Enthüllung wäre Berichten zufolge fast geplatzt, weil wenige Tage zuvor die Queen von England gestorben war. Fast vier Jahre – reduziert auf zwei Absätze.

Jetzt blicken wir aber in die Zukunft. Auf den Mai. Und gönnen uns den neuen Trailer von der heutigen Nintendo Direct. Diesmal sehen wir neues Gameplay, einige Kampfszenen – darauf hatten viele Fans gehofft. Gute Chancen auf Gänsehaut, wenn ihr es wenigstens ein bisschen mit Zelda haltet. Und in den nächsten Monaten wird Nintendo sicherlich noch mehr präsentieren.

Kein Geheimnis machte man schon heute aus der Collector’s Edition, die zum Ende der Show vorgestellt wurde. Außerdem wird Nintendo auch eine neue amiibo-Figur veröffentlichen. Wenn ihr die FIgur einlest, könnt ihr einen besonderen Stoff für Links Parasegel freischalten.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023!

Der neue Trailer:

Trailer zur Collector’s Edition:

