E3 2019: Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild beim Nintendo Direct angekündigt

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo

Die 40-minütige Nintendo Direct war eigentlich zu Ende und die meisten Fans, die weltweit vor den Bildschirmen saßen, waren bereits glücklich und zufrieden. Die Nintendo Direct zur E3 war voller Überraschungen und die größte haben sich die Verantwortlichen wohl für die letzten Sekunden aufgehoben.

Kurz bevor der Stream beendet wurde, tappten zwei Charaktere im bekannten Artdesign durch eine dunkle Höhle. Schnell wurde klar, dass es sich dabei um Zelda und Link handelt. Doch was viele für einen DLC zum letzten großen Ableger: Breath of the Wild hielten, endete mit folgenden Worten:

„Der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist jetzt in Entwicklung.“

Wann genau dieses Abenteuer für Nintendo Switch erscheint, steht noch in den Sternen.