Medienbericht: So soll der Titel des Nachfolgers zu Zelda: Breath of the Wild lauten

Die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild dürfte einer der meist erwarteten Titel für Nintendo Switch sein. Doch trotz der Ankündigung im Sommer 2019 wissen wir heute recht wenig über das Spiel. Dabei soll es noch in diesem Jahr erscheinen!

Wir wissen nicht einmal, wie das Spiel eigentlich heißt. Den Untertitel hält Nintendo noch geheim. Warum Breath of the Wild 2 immer noch „Der Nachfolger zu Breath of the Wild“ heißt und keinen konkreten Titel hat, das hat Nintendo schon vor einiger Zeit verraten. Kurzform: Man verrät es nicht, weil man sonst zu viel verraten würde.

Derzeit bekommt aber ein Bericht von Journalist Paul Gale auf Nintendo-Websites allerhand Aufmerksamkeit. Unter anderem NintendoLife und GoNintendo berichten, auch PC Games ist schon aufgesprungen. Demnach soll das neue Abenteuer von Link so heißen: Zelda: Breath of Duality.

Der Untertitel würde Sinn ergeben

Paul Gale selbst nennt es allerdings ein Gerücht, denn auch er hat es nur aus zweiter Hand, nicht von einer „direkten Quelle“. Gale hat für Nintendo Power gearbeitet und in all den Jahren viele Industrie-Kontakte geknüpft. Es könne aber auch sein, dass es sich dabei nicht um den finalen Titel handeln würde, heißt es.

Laut Gale ergebe der Untertitel „Breath of Duality“ aber Sinn. Dabei werde die Dualität der Themen im Spiel betont, offenbar ein wichtiges Element. Es würde um Dualität von Charakter-Eigenschaften gehen, die Unterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die Dualität von Licht und Dunkelheit, Himmel und Erde.

Unvergessen Links freier Fall aus dem Himmel im Trailer von 2021. Und auch die anschließenden Spekulationen um die Fähigkeiten von Links Arm. Viele Untertitel der Zelda-Serie geben Aufschluss über wichtige Gegenstände, Mechaniken, Handlungsdetails oder Hintergründe zur Welt. Denkt nur an Ocarina of Time, an Wind Waker, Link’s Awakening, A Link Between Worlds, oder natürlich auch Breath of the Wild.

Irgendwann 2022 sind wir schlauer.

via Paul Gale Network, Bildmaterial: Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild, Nintendo