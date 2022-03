Nintendo verschiebt die Fortsetzung von Zelda: Breath of the Wild auf 2023

Während wir noch darüber rätseln, welchen Untertitel die Fortsetzung von Zelda: Breath of the Wild eigentlich bekommen könnte, hat Nintendo die Veröffentlichung des Spiels verschoben.

Sie war für 2022 geplant, doch nun rechnet man mit Frühjahr 2023.

Man habe sich entschieden, den Entwicklungsprozess etwas zu verlängern – bis Frühjahr 2023. Eiji Aonuma bittet die Fans in einer Video-Botschaft um Entschuldigung und führt noch einmal in einige grundlegende Dinge ein.

So soll das Spiel diesmal nicht nur auf der Erdoberfläche stattfinden, sondern auch im Himmel darüber. „Die erweiterte Welt geht jedoch noch darüber hinaus und es wird eine Reihe weiterer Features geben, an denen Sie sich erfreuen können“, so Aonuma. „Darunter neue Begegnungen und neue Gameplay-Elemente.“

„Das gesamte Entwicklerteam arbeitet weiterhin eifrig an dem Titel, um diese Spielerfahrung für alle zu etwas ganz Besonderem zu machen. Haben Sie also bitte noch ein wenig Geduld“, so Aonuma.

Die Video-Botschaft:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo