Retro-Feuerwerk: Diese Spiele für Game Boy und Game Boy Advance gibt es jetzt auf der Switch

Dicke Überraschung bei Nintendo Direct. Die Game-Boy-Spiele, die schon längst bei Nintendo Switch Online landen sollten, sie sind da. Nintendo kündigte ein Paket von Game-Boy-Spielen an, die ab sofort über Nintendo Switch Online spielbar sind.

Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket werden darüber hinaus mit Spielen für Game Boy Advance belohnt. Die Liste der zum Start verfügbaren Spiele ist lang und weitere sollen folgen.

Die Spiele und der Service bekommen dabei einige neue Features spendiert, darunter lokale Mehrspielermodi und Online-Multiplayer für kompatible Spiele – Tetris und Mario Kart: Super Circuit nennt man hier beispielhaft. Außerdem können Fans verschiedene Filter einsetzen und die Spiele so im originalen Game-Boy-Look, in Game-Boy-Pocket-Optik oder in Farbe spielen.

Zum Start stehen diese Game-Boy-Spiele zur Verfügung:

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Folgen sollen unter anderem Zelda: Oracle of Seasons, Zelda: Oracle of Ages, Pokémon Trading Card Game und Kirby Tilt’n’Tumble. An Spielen für Game Boy Advance sind zum Start folgende Titel geplant:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

Zelda: The Minish Cap

Metroid Fusion, Kirby & The Amazing Mirror, Fire Emblem und F-Zero: Maximum Velocity und Golden Sun sollen folgen. Die Game-Boy-Spiele sollen nach der Präsentation an den Start gehen und werden in Kürze verfügbar sein.

Der Trailer zur Ankündigung:

Bildmaterial: Nintendo